Balcani: colloquio fra Geoana (Nato) e inviato Ue Lajcak, sostegno a pace e sicurezza regionali

- Il dialogo fra Serbia e Kosovo il summit di Zagabria sui Balcani occidentali sono fondamentali per la pace e la sicurezza regionali. Lo ha scritto in un tweet Mircea Geoana, vicesegretario generale della Nato, commentando il colloquio telefonico avuto ieri sera con Miroslav Lajcak, il diplomatico slovacco inviato dell’Unione europea per il dialogo fra Belgrado e Pristina. “La Nato resta impegnata nei Balcani occidentali e continua a sostenere i partner nella lotta contro il Covid-19”, ha aggiunto Geoana. (Beb)