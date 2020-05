Egitto: coronavirus, Fmi approva prestito di emergenza da 2,77 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una nuova linea di credito a disposizione dell'Egitto. Si tratta del nuovo Strumento finanziario rapido (Rfi) del valore di 2,772 miliardi di dollari per far fronte alle urgenti esigenze della bilancia dei pagamenti derivanti dallo scoppio della pandemia di coronavirus. Il Fondo afferma che l'Egitto ha compiuto una notevole trasformazione prima dello shock dell'epidemia, attuando con successo un programma di riforme economiche mediante il Dispositivo di finanziamento esteso (Eff), linea di credito di 12 miliardi di dollari tesa a correggere grandi squilibri esterni e interni. “Lo shock pandemico, se non affrontato, potrebbe avere un impatto negativo sulla stabilità macroeconomica conquistata dall'Egitto. Le autorità hanno lanciato un pacchetto completo per contenere l'impatto economico dello shock Covid-19", indica l’Fmi in un comunicato. (segue) (Cae)