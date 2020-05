Egitto: coronavirus, Fmi approva prestito di emergenza da 2,77 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova assistenza finanziaria di emergenza “aiuterà ad alleviare alcune delle più urgenti necessità di finanziamento, incluse le spese per la salute, per la protezione sociale, garantendo sostegno ai settori più colpiti e ai gruppi vulnerabili". Il Fondo si dice pronto a fornire “consulenza politica e ulteriore supporto” al governo e alla Banca centrale d’Egitto, se risulterà necessario. Le autorità del paese nordafricano, spiega Geoffrey Okamoto, primo vicedirettore generale dell’Fmi, “hanno agito rapidamente per allocare risorse al settore sanitario, fornire sostegno mirato ai settori più colpiti ed espandere i programmi di rete di sicurezza per proteggere i più vulnerabili”. Contestualmente, “la Banca centrale d'Egitto ha adottato una vasta serie di misure, tra cui la riduzione del tasso di riferimento e il rinvio dei rimborsi delle linee di credito esistenti", sottolinea ancora Okamoto. Il sostegno di emergenza “contribuirà a limitare il declino delle riserve internazionali e fornirà finanziamenti al bilancio per spese mirate e temporanee, volte a contenere e mitigare l'impatto economico della pandemia”, aggiunge l’Fmi. (segue) (Cae)