Egitto: coronavirus, Fmi approva prestito di emergenza da 2,77 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto, da parte sua, si impegnerà “a garantire la piena trasparenza sulla spese connesse alla crisi, anche attraverso la pubblicazione di informazioni sugli appalti, nonché gli audit ex post di tali spese”. L’ulteriore sostegno rapido è “necessario per colmare il gap nella bilancia dei pagamenti e preservare la stabilità macroeconomica conquistata dall'Egitto", indica Okamoto. Quando la crisi di attenuerà, prosegue ancora il Fondo monetario internazionale, il paese delle piramidi dovrà accompagnare le misure per ridurre il livello del debito a “riforme strutturali per aumentare il ruolo del settore privato”, con l’obiettivo di "creare posti di lavoro e sbloccare il potenziale di crescita economica dell’Egitto". (Cae)