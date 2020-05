L'Oms afferma di "non avere mandato" per ammettere Taiwan come paese osservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, “non dispone del mandato” necessario a invitare Taiwan nella all’Assemblea dell’Organizzazione in programma la prossima settimana nella veste di osservatore. Lo ha dichiarato il rappresentante legale dell’Oms, Steven Solomon, aggiungendo che gli Stati membri hanno “opinioni differenti” in merito alla spinosa questione della partecipazione di Taipei. L’Isola ha intensificato la campagna diplomatica contro il boicattaggio dell’Oms ai suoi danni nelle ultime settimane, avvalendosi anche dell’appoggio degli Stati Uniti. Ieri, 11 maggio, la Cina ha criticato apertamente la Nuova Zelanda per essersi espressa a favore della partecipazione di Taiwan: Pechino ha sollecitato Wellington a “smettere di formulare dichiarazioni errate” in merito alla questione della statualità di Taiwan, avvertendo che tali prese di posizione rischiano di danneggiare le relazioni tra Cina e Nuova Zelanda.Solo il governo democraticamente eletto di Taiwan ha il diritto di rappresentare l’Isola e i suoi abitanti sul palcoscenico globale. Lo ha dichiarato il 5 maggio la portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan, Joeanne Ou, rivolgendosi all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) affinché “si liberi” del controllo esercitato su di essa dalla Cina. L’esclusione di Taiwan dall’Oms, su pressione di Pechino, che ritiene l’Isola una provincia secessionista della Cina, è stata oggetto di durissime critiche da parte di Taipei, che accusa l’Organizzazione di aver creato una pericolosa falla nella mobilitazione globale contro la pandemia. Taiwan chiede di essere nuovamente ammesso nella veste di osservatore all’Assemblea mondiale della sanità, l’incontro dell’organo decisionale dell’Oms in programma questo mese. Fonti diplomatiche ritengono però che tale richiesta verrà bocciata su pressione della Cina. Steven Solomon, principale rappresentante legale dell’Oms, ha dichiarato il 4 maggio che l’Oms riconosce la Repubblica Popolare Cinese come “unico rappresentante legittimo della Cina”, in accordo con una politica in vigore all’Onu sin dal 1971. Secondo la portavoce Ou, però, la politica del 1971 ha risolto soltanto la questione della rappresentanza della Cina continentale, e non ha dato il diritto a Pechino di rappresentare Taiwan in sede internazionale.Taiwan e l’Oms sono impegnati in un duro scambio di accuse sin dall’inizio dell’emergenza pandemica globale. Il mese scorso il governo di Taiwan ha reagito con durezza alle accuse dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) secondo cui proprio dall’Isola sarebbero giunti “insulti razzisti” ai danni del direttore generale dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Era stato proprio quest’ultimo a denunciare mercoledì, 8 aprile, i presunti insulti di matrice razziale a suo carico, e a puntare l’indice contro Taiwan. La presidente di Taiwan, Tsai Ing Wen, ha però categoricamente smentito l’accusa, ed è tornata a contestare il boicottaggio dell’Isola da parte dell’Oms. “Per anni siamo stati esclusi dalle organizzazioni internazionali, e sappiamo meglio di chiunque altro come ci si senta ad essere discriminati e isolati”, recita una nota ufficiale firmata da Tsai. “Se il direttore generale (dell’Oms) potesse resistere alle pressioni della Cina, e venire a Taiwan a verificare di persona i nostri sforzi per combattere la Covid-19, forse potrebbe constatare che è il popolo taiwanese ad essere vittima di un trattamento iniquo”. La portavoce del ministero degli Esteri taiwanese, Joanne Ou, ha dichiarato a sua volta che le accuse di Tedros sono infondate e “immaginarie”, e che Taiwan non ha formulato alcun commento razzista, né ha incoraggiato altri a farlo. La portavoce ha definito “irresponsabili” le accuse del direttore dell’Oms, ed ha chiesto a quest’ultimo di fornire un chiarimento e scuse ufficiali a Taiwan. “Il concetto di razzismo a Taiwan non esiste. Non abbiamo un problema di razzismo”, ha affermato la portavoce.Il boicottaggio di Taiwan da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe aver contribuito a ritardare di settimane la risposta globale alla pandemia di coronavirus. E’ quanto emerge dalle testimonianze di medici ed esperti dei Centri per il Controllo delle malattie (Cdc) taiwanesi, raccolte tra gli altri dal quotidiano “Nikkei”. Le rivelazioni giungono in concomitanza con le ultime, durissime critiche rivolte all’Oms dal presidente Usa Donald Trump, che ha accusato l’agenzia delle Nazioni Unite di essere “sino-centrica”, e l’ha minacciata di congelare i consistenti finanziamenti stanziati in suo favore dagli Stati Uniti. Stando alle rivelazioni della stampa taiwanese, i Cdc – agenzia incaricata della lotta alle malattie trasmissibili alle dipendenze del ministero della Salute di Taiwan – erano in stato di massima allerta sin dallo scorso dicembre a causa di quella che appariva allora come una misteriosa epidemia di polmonite virale a Wuhan. Già il 31 dicembre, l’agenzia governativa taiwanese decise di inviare un avvertimento all’Oms; quest’ultima decise però di ignorare Taipei, estromesso ormai da anni dall’agenzia Onu in ossequio all’influenza politica della Cina, che ritiene l’Isola una provincia secessionista e non ne riconosce la statualità.Già lo scorso febbraio, lo spinoso tema della statualità di Taiwan, e il suo completo boicottaggio da parte dell’Oms, nonostante la situazione di emergenza sanitaria in atto a livello globale, si era palesato come grave problema di immagine per l’agenzia Onu, i cui vertici hanno più volte rifiutato, nelle scorse settimane, di formulare alcun commento in merito all’Isola e al suo evidente successo nel contrastare autonomamente il ceppo virale responsabile della Covid-19. Le tempistiche e le rivelazioni fornite dalla stampa taiwanese, però, dipingono uno scenario ancor più grave: di fronte al silenzio e all’assenza di cooperazione da parte dell’Oms, infatti, le autorità sanitarie di Taiwan istituirono già il 2 gennaio 2020 un centro di risposta emergenziale per far fronte al nuovo ceppo virale emerso a Wuhan. Il 12 gennaio, i Cdc taiwanesi inviarono addirittura due epidemiologi nella città della Cina centrale epicentro dell’infezione, per raccogliere autonomamente informazioni in merito alla natura dell’agente patogeno, alla sua pericolosità e al decorso clinico dei pazienti infetti.Le autorità taiwanesi, già alle prese con i preparativi delle elezioni presidenziali tenute lo scorso 11 gennaio, diramarono proprio in quei giorni i primi allarmi diretti ai medici e agli ospedali di prima linea dell’isola. Secondo una fonte citata da “Nikkei”, “Proprio all’inizio del 2020, abbiamo ricevuto una nota di allerta dei Centri per il controllo delle malattie (…) che ci chiedeva di prestare attenzione ad eventuali pazienti con sintomi quali tosse, febbre, mal di gola e naso che cola. Ci venne chiesto di accertare i trascorsi di viaggio di quei pazienti, la loro occupazione e i loro contatti”. Sin dall’inizio di gennaio, gli ospedali di Taiwan iniziarono ad accumulare mascherine N-95 ed altri equipaggiamenti protettivi per i medici e gli operatori sanitari in prima linea, e ad indossarli a contatto con pazienti affetti da polmonite di origine sconosciuta o che necessitassero di respirazione assistita.Il primo caso ufficiale di contagio da coronavirus a Taiwan risale al 21 gennaio scorso: per allora, i primi casi di infezione erano stati già segnalati anche da Thailandia, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, e la televisione di Stato cinese aveva ammesso la trasmissibilità del virus tra persone: eppure, l’Organizzazione mondiale della Sanità si riunì per discutere se proclamare uno stato di emergenza sanitaria internazionale solamente il 22 gennaio. La decisione di procedere in tal senso, prendendo atto della situazione di emergenza, venne rinviata dall’Oms quel giorno e i giorni successivi, mentre su riviste scientifiche internazionali, come il “New England Journal of Medicine”, venivano pubblicate evidenze dei primi casi di trasmissione umana del virus a Wuhan risalenti già al mese di dicembre 2019. L’Oms si mobilitò concretamente, inviando un proprio team di esperti in Cina, soltanto il 28 gennaio. Il 30 gennaio, infine, l’agenzia decise di prendere formalmente atto della crisi, classificando l’epidemia di coronavirus in corso a Wuhan come Emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Pheic).Per allora, diversi paesi asiatici e si erano già attivati autonomamente, introducendo limitazioni ai flussi di persone e merci da Wuhan o dall’intera Cina: tra questi, Corea del Sud e Singapore. Taiwan, che il 24 gennaio aveva bloccato le esportazioni di mascherine e la loro successiva distribuzione ai cittadini dell’Isola, decise il 6 febbraio di bloccare tutti gli ingressi di cittadini cinesi, e di sottoporre a quarantena obbligatoria i visitatori da Hong Kong e Macao. Nel frattempo, l’Oms sollecitava i governi mondiali ad agire in senso contrario, mantenendo aperti i collegamenti aerei con la Cina, ed attribuendo a quest’ultima una risposta tempestiva e trasparente all’emergenza sanitaria. Nel pieno della crisi, Taiwan si è trovata nel frattempo a dover gestire anche le conseguenze della politica dell’Oms nei suoi confronti: la decisione dell’agenzia Onu di considerare Taiwan parte integrante della Cina, ad esempio, ha comportato già all’inizio della crisi il blocco dei voli internazionali verso l’Isola, una situazione che a febbraio ha causato attriti anche tra il governo di Taipei e l’Italia.Il 19 marzo, di fronte all’avanzata del virus a livello globale, le autorità di Taiwan hanno deciso di vietare l’ingresso nell’isola a tutti i cittadini stranieri, e di sottoporre a tutti i cittadini taiwanesi di ritorno dall’estero ad una quarantena obbligatoria di 14 giorni. Il tempismo ed il rigore che hanno caratterizzato la risposta di Taiwan alla pandemia di coronavirus hanno consentito a Taipei di tenere il virus sotto controllo: i casi di contagio confermati nell’Isola dall’inizio della crisi sono soltanto 376, a dispetto dei flussi vastissimi di persone e merci che caratterizzano ordinariamente lo Stretto di Taiwan e dell’assenza di misure restrittive agli spostamenti della popolazione. Secondo Tony Chen Hsiu-hsi, epidemiologo del National Taiwan University’s College of Public Health, “per contenere efficacemente una epidemia, è necessario attivarsi in anticipo e agire con prontezza, così da guadagnare tempo. Attendere che l’epidemia acceleri e iniziare a imporre blocchi territoriali o interventi estesi rischia di essere troppo tardivo e del tutto inefficace, perché a quel punto il virus potrebbe essersi già diffuso ovunque”. (Cip)