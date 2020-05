Ue: direttore del Mes Regling, anche il debito dell'Italia è sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus e delle misure adottate dal governo per farvi fronte, il debito dell'Italia aumenterà nel 2020 a circa il 160 per cento del Pil. Tuttavia, il disavanzo è sostenibile grazie ai bassi tassi di interesse. È quanto affermato oggi dal direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Klaus Regling, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per Regling, nonostante l'enorme aumento della spesa pubblica da parte degli Stati membri dell'Ue volto a fronteggiare la pandemia di Sars-Cov2, non vi sono segnali di una nuova crisi del debito sovrano. La Commissione europea ha, infatti, certificato la sostenibilità del disavanzo in tutti i 19 paesi dell'eurozona. “Questa è la situazione attuale. Altrimenti non saremmo in grado di effettuare i prestiti a nessun paese”, ha dichiarato il direttore generale del Mes. Regling ha quindi respinto le preoccupazioni per il debito dell'Italia. Al riguardo, il direttore generale del Mes ha osservato: “Sappiamo che l'onere del debito italiano è elevato, ma sappiamo anche che al momento i tassi di interesse sono bassi”. Se i titoli di Stato a dieci anni dell'Italia scadessero in questa settimana, ha quindi aggiunto Regling, il paese potrebbe “rifinanziarli a un prezzo inferiore rispetto a dieci anni fa”. Pertanto, “in questo modo, anche i debiti elevati possono essere finanziati”. Regling ha poi incoraggiato i 19 paesi dell'eurozona a ricorrere agli aiuti del Mes per far fronte alla crisi. Come concordato dall'Eurogruppo e dal Consiglio europeo, si tratta di linee di credito precauzionali fino a 240 miliardi di euro con cui gli Stati dell'aera dell'euro possono sostenere la spesa sanitaria diretta e indiretta volta ad affrontare l'emergenza coronavirus. (segue) (Geb)