Ue: direttore del Mes Regling, anche il debito dell'Italia è sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Regling, i prestiti del Mes sono “affidabili ed economici”, caratteristiche che costituiscono dei “vantaggi”, soprattutto in termini di interessi rispetto al mercato dei capitali. Grazie alle linee di credito del Mes, l'Italia potrebbe risparmiare sette miliardi di euro di interessi nei prossimi dieci anni, cifra che sarebbe pari a due miliardi di euro per la Spagna. Il direttore generale del Mes ha, inoltre, ricordato che la crisi del coronavirus “non è stata innescata da politiche sbagliate” e quindi “nessun governo può essere ritenuto responsabile di ciò che sta accadendo ora”. Di conseguenza, a differenza del passato, i prestiti del Mes non sono subordinati ad alcuna condizione diversa dall'utilizzare i finanziamenti per la spesa sanitaria. “Non c'è e non ci sarà altro, nemmeno in futuro”, ha evidenziato Regling. Inoltre, per il direttore generale del Mes, non si deve ritenere che il ricorso ai prestiti possa inviare un segnale negativo ai mercati, dato che questi “comprendono esattamente come funziona il Meccanismo europeo di stabilità”. Gli investitori sanno, infatti, che con il Mes i paesi dell'Eurozona possono finanziarsi “più a buon mercato”. Secondo Regling, ciò “fa bene alla reputazione di un paese sui mercati”. Per il direttore generale del Mes, tale strumento ha attualmente una capacità di prestito inutilizzata di 410 miliardi di euro. Se venisse utilizzato circa un terzo degli aiuti contro il coronavirus, l'ammontare sarebbe pari a 80 miliardi di euro e il Mes avrebbe “ancora 330 miliardi di euro per tutto ciò che potrebbe venire in una nuova crisi che non voglio prevedere o che non posso prevedere”, ha concluso Regling. (Geb)