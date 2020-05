Singapore: coronavirus, da oggi graduale allentamento delle misure di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha avviato un graduale allentamento delle misure di blocco economico e distanziamento sociale varate nelle scorse settimane, a causa del rapido aumento dei contagi da coronavirus concentrato perlopiù nei dormitori per lavoratori stranieri del paese. Diverse aziende di Singapore potranno riprendere le attività a partire da oggi, ma alcune delle misure di blocco rimarranno in vigore sino al primo giugno prossimo. I casi confermati nella città-Stato sono al momento 23.822, con 21 decessi. Le autorità singaporiane hanno imposto un blocco parziale di un mese il 7 aprile scorso, e l’hanno successivamente prorogato sino al primo giugno. Il 3 maggio il ministro del Commercio e dell’industria, Chan Chun Sing, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato l'allentamento e chiesto alle aziende di predisporre da subito una serie di misure di prevenzione così da poter riprendere a lavorare. Chan ha spiegato che la riapertura dell’economia avverrà in maniera graduale e progressiva, e che ad alcuni settori verrà data la priorità. Chan ha citato in particolare i settori più strettamente legati alla catena di fornitura globale, come la biofarmacia, la petrolchimica e la manifattura di precisione; molti di questi settori hanno continuato ad operare, almeno in parte, anche nel pieno dell’emergenza. (segue) (Fim)