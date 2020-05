Fase 2: Bella (Confcommercio), 270mila negozi a rischio di fallimento entro ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 270mila negozi sono a rischio di fallimento entro ottobre. Lo ha detto Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" condotto da Stefano Bandecchi, su Radio Cusano Tv Italia. "Circa 270mila negozi sono a rischio di fallimento entro ottobre. Quest'anno le nuove aperture saranno pochissime, le cancellazioni saranno quelle normali più quelle indotte dalla pandemia, enfatizzate dai cali di domanda rivolte a diversi settori. Se vendo dispositivi sanitari o ha una ferramenta posso tenere botta - ha affermato Bella -, se invece vendo calzature ho una perdita in 3 mesi del 100 per cento. Si passerà da un tasso di mortalità delle aziende del 4-5 per cento a un tasso del 10 per cento, a fronte di aperture che saranno limitatissime. Rischiamo dunque di perdere alcuni settori completamente". (segue) (Rin)