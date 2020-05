Fase 2: Bella (Confcommercio), 270mila negozi a rischio di fallimento entro ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle misure del governo, Bella ha spiegato che "ci sono tanti interventi a pioggia straordinariamente inutili se non dannosi. Bisognava immaginare qualche mese fa quanto pil avremmo perso nel corso del 2020. Dovevamo semplicemente dire: quanto è il reddito che viene a mancare? Chi sono i soggetti che perdono questo reddito? C'è modo di ricompensarli? Bisognava semplicemente dare un indennizzo proporzionale alle perdite subite. Mi pare di capire che nel dl Rilancio qualcosina del genere ci sia, in netto ritardo e comunque insufficiente". Sul tema Covid 19 considerato infortunio sul lavoro, il direttore del Centro Studi di Confcommercio ha spiegato: "Noi abbiamo messo in evidenza che, una volta che l'imprenditore ha dimostrato di aver adottato tutti i protocolli di sicurezza, se uno prende l'infezione l'imprenditore non può essere ritenuto responsabile. Non si può riaprire con questa spada di Damocle. Speriamo di avere una risposta da questo punto di vista. Abbiamo fatto delle richieste precise in tal senso e non posso pensare che non vengano accolte". (Rin)