Giappone: governo coordina 400 imprese per ridurre dipendenza da forniture mediche cinesi (3)

- Oltre la metà dell’opinione pubblica giapponese è insoddisfatta della gestione dell’emergenza pandemica da parte del governo conservatore del primo ministro Shinzo Abe. E’ quanto emerge da un nuovo sondaggio d’opinione pubblicato dall’agenzia di stampa “Kyodo” nella giornata di domenica, 10 maggio, da cui emerge crescente insofferenza per le misure di distanziamento sociale e blocco economico in vigore sul territorio giapponese. Il 57,5 per cento del campione di 736 elettori giapponesi consultati telefonicamente nell’ambito della rilevazione demoscopica si è detto insoddisfatto delle misure sinora adottate dal governo per fronteggiare la crisi. Il 34,1 per cento, invece, ha espresso parere positivo. L’84,4 per cento degli intervistati ha espresso insicurezza per il proprio futuro economico, alla luce delle chiusure di aziende e del calo dei consumi che già gravava sull’economia prima dell’emergenza sanitaria. Il governo del Giappone ha deciso di stanziare un contributo di 100mila yen (937 dollari) a ciascun cittadino giapponese, a prescindere dall’età, in risposta all’emergenza in atto, ma dopo l’estensione dello stato di emergenza nazionale, molti cittadini giapponesi chiedono ulteriori interventi di sostegno da parte del governo. (segue) (Git)