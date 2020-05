Corea del Nord: terremoto colpisce la provincia di Kangwon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 3,8 si è verificato in Corea del Nord ieri, 11 maggio. Lo ha annunciato oggi l’Amministrazione meteorologica della Corea del Sud, che ha individuato l’epicentro del sisma a 37 chilometri di profondità nella provincia nordcoreana di Kangwon. La scossa è stata avvertita sino alla provincia sudcoreana di Gyeonggi. Le autorità geologiche e meteorologiche sudcoreane hanno escluso che il terremoto possa essere stato provocato da cause antropiche, come il collaudo sotterraneo di un ordigno nucleare. (Git)