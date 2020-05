Usa: Mnuchin, possiamo spendere 3 mila miliardi di dollari grazie a tassi d'interesse bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha detto oggi che non vede la necessità per il Paese di riacquistare il proprio debito, e che prevede di prendere in prestito denaro a lungo termine per tenere bassi i tassi di interesse, mentre la pandemia di coronavirus scuote l'economia. “Uno dei motivi per cui mi sento a mio agio nel spendere tutti questi che è perché i tassi di interesse sono molto bassi. E stiamo sfruttando i tassi a lungo termine ", ha dichiarato Mnuchin in un'intervista a "Cnbc". "A causa della quantità di debito che abbiamo a breve termine che decresce e della quantità di debito che stiamo usando per questi deficit, penso che abbiamo enormi opportunità senza la necessità di riacquistare il debito", ha detto Mnuchin. (segue) (Nys)