Usa: Trump interrompe conferenza stampa dopo una domanda sui tamponi (2)

- Trump ha risposto: "Beh, stanno perdendo la vita in tutto il mondo e forse è una domanda che dovresti fare alla Cina, non a me, falla alla Cina quella domanda, ok? Quando gli farai quella domanda, potresti avere una risposta insolita". Trump ha quindi invitato un altro giornalista a parlare, ma Jiang ha risposto: "Signore, perché lo sta dicendo a me specificamente? Che dovrei chiedere alla Cina?" "Non lo sto dicendo specificamente a nessuno, lo sto dicendo a chiunque voglia fare una brutta domanda del genere", ha risposto Trump. Kaitlan Collins della "Cnn" ha quindi provato a porre due domande a Trump, che però l'ha interrotta e se n'è andato dalla conferenza stampa. (Nys)