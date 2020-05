Usa: Trump, sono stato io a chiedere allo staff della Casa Bianca di indossare le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di essere colui che ha richiesto a tutto lo staff della Casa Bianca di indossare mascherine protettive, anche se ha difeso la sua scelta di non indossarne una durante la conferenza stampa. Lo riporta l'emittente "Cnn". A Trump, parlando con i giornalisti nel Rose Garden, è stato chiesto perché non richiedesse ai membri del personale della Casa Bianca di indossare i rivestimenti per il viso. "Se sono a una certa distanza da me o a una certa distanza l'una dall'altra, lo fanno. Nel mio caso, non sono vicino a nessuno. Vorrei essere vicino a questi due signori, sono laboriosi, grandi uomini", ha scherzato il presidente. "Se guardate tutte quelle persone laggiù, ognuna di quelle che vedo, questi sono impiegati della Casa Bianca, sono rappresentanti della Casa Bianca, sono dirigenti della Casa Bianca e tutti hanno una maschera. Quasi tutti quelli che ho visto oggi hanno indossato una maschera", ha osservato Trump. Alla domanda se fosse stato lui a richiederlo, Trump ha risposto di sì.(Nys)