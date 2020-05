Usa: Trump, le persone non muoiono solo di coronavirus e vogliono ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli statunitensi "stanno morendo" ha detto che le persone muoiono anche per tossicodipendenza e suicidi a causa di misure di allontanamento sociale, e ha ribadito l'accusa nei confronti del Partito democratico di voler tenere chiusi alcuni Stati per danneggiarlo politicamente. Lo riporta l'emittente "Cnn". “Le persone vogliono ripartire. I numeri stanno arrivando al punto in cui possono farlo e sembra che non ci sia alcuno sforzo da parte di alcuni Stati blu [democratici] per tornare in marcia ”, ha detto Trump. "Le persone non ce la faranno. Vogliono ripartire. Vogliono che il nostro paese sia aperto".Almeno 80.087 persone sono morte negli Stati Uniti per coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il mese scorso, un'analisi del "Washington Post" ha rilevato che il coronavirus è una delle principali cause di morte tra gli americani. "Non va dimenticato, la gente sta morendo per altri motivi", ha continuato Trump. “Guardi la tossicodipendenza. Guardi i suicidi. Guarda alcune delle cose che stanno accadendo". (Nys)