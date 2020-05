Usa: Trump, abbiamo "prevalso" sulla capacità di effettuare test per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione ha "prevalso" sulla capacità di effettuare test per coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". Trump ha citato l'aumento delle risorse che hanno permesso agli Stati Uniti di condurre fino ad oggi oltre nove milioni di test. Parlando a una conferenza stampa alla Casa Bianca davanti due striscioni con su scritto "Gli Stati Uniti guidano il mondo nei test", Trump ha dichiarato che ogni statunitense che volesse essere testato quotidianamente mentre torna al lavoro potrà farlo "molto presto". Secondo "Cnn" allo stato attuale gli Stati Uniti effettuano circa 300 mila test al giorno. Trump ha chiesto a gran voce agli Stati di iniziare a revocare le restrizioni e a far ripartire l'economia. "Stiamo passando alla grandezza", ha detto Trump, prevedendo che il Paese vedrà un significativo cambiamento entro la fine dell'anno. Il virus ha ucciso più di 80 mila statunitensi, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University.(Nys)