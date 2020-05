© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In arrivo maggiori risorse per la scuola: nel decreto Rilancio quasi 1 miliardo e mezzo per ripartire". E' quanto annuncia su Twitter il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, la quale ha poi ha ricordato che è in arrivo anche "una buona notizia per i docenti precari: 16 mila posti in più per le assunzioni attraverso i concorsi". (Rin)