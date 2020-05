Decreto Rilancio: M5s, 16 mila docenti in più enorme risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato affermano in una nota: "Il grande lavoro del M5s e della ministra Azzolina sul fronte della scuola ha dato i suoi frutti". "Nel decreto rilancio - spiegano - sono previste risorse per 1.5 miliardi e 16 mila posti in più per il ruolo di docente: 8 mila attraverso il concorso ordinario e altrettanti attraverso quello straordinario. Un risultato enorme che rappresenta una risposta importantissima all'intera comunità scolastica". (com)