- Una persona, per motivi ancora da accertare, intorno alle 20.45 di stasera si è barricata nella propria abitazione in via Tuscolana 892. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con quattro squadre. I Vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'abitazione dalla porta di casa e la persona è stata affidata ai sanitari del 118 per le cure. (Rer)