Coronavirus: Usa, Trump stanzia 11 miliardi di dollari per tamponi (3)

- Trump ha affermato che l'amministrazione fornirà anche circa nove milioni di mezzi di trasporto per trasferire i tamponi ai laboratori ed espandere i test nelle "comunità più bisognose". "Attraverso la nostra partnership con il settore privato, le principali farmacie e rivenditori stanno ora gestendo oltre 240 siti di test in tutto il Paese - e questo è in aggiunta a tutti gli altri siti su cui lavoriamo. Il 70 per cento di questi siti si trova in comunità vulnerabili", ha detto il presidente. "Entro la fine di questa settimana ci saranno più di 300 siti e i rivenditori stanno pianificando di aprire centinaia e centinaia di sedi in più nei prossimi 30 giorni", ha aggiunto. (Nys)