Usa: membro staff di Pence positivo al coronavirus, per Trump il "sistema" ha retto

- Secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il "sistema" del suo Paese ha retto. Rispondendo in conferenza stampa a una domanda sul funzionario della Casa Bianca che è risultato positivo al coronavirus e su dove il "sistema" si sia rotto per consentire che ciò accedesse, Trump ha detto che "Una persona si è rivelata positiva, sorprendentemente, perché il giorno precedente era risultata negativa. E tre persone che erano in contatto, un contatto relativo, che credo abbiano sia risultati totalmente negativi, ma si metteranno in auto-quarantena per un certo periodo di tempo. Quindi [il sistema] non si sta rompendo". Lo riporta l'emittente "Cnn", che ricorda come un membro dello staff del vicepresidente Mike Pence sia risultato positivo al coronavirus L'amministrazione ha affermato che i membri dello staff di Trump potrebbero essere sottoposti a test ogni giorno. A un giornalista che gli ha oggi quando tutti gli statunitensi saranno in grado di essere testati ogni giorno, Trump ha detto: "Molto presto. Davvero molto presto".(Nys)