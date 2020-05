Coronavirus: Usa, superata quota 80 mila decessi su oltre 1,3 milioni di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 80.262 i decessi per coronavirus negli Stati Uniti, su 1.346.163 contagi. A riportarlo è l'emittente "Cnn", che cita i dati della Johns Hopkins University. Il primo morto per coronavirus negli Stati Uniti risale al 6 febbraio, 95 giorni fa. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha deciso di auto-isolarsi dalla Casa Bianca, dopo che la sua portavoce, Katie Miller, è risultata positiva al coronavirus lo scorso venerdì, 8 maggio. Il contagio di Miller ha spinto diversi esponenti di primo piano dell’amministrazione Trump a porsi in auto-isolamento: tra questi anche l’infettivologo Anthony Fauci, principale esperto di riferimento dell’amministrazione presidenziale nel contesto della crisi pandemica. L’isolamento precauzionale di diversi membri dell’amministrazione presidenziale complica sul fronte comunicativo il tentativo del presidente Trump di accelerare la riapertura dell’economia. (Nys)