Municipio Roma X: Corbucci (Pd), consigliere M5s confonde strutture storiche con nuovi chioschi (2)

- "Secondo il consigliere capitolino - aggiunge Corbucci - queste postazioni sarebbero 'identificabili a quelle storiche di Roma'. A parte il fatto che immaginiamo il consigliere volesse dire equiparabili e non identificabili ma, a prescindere dai dettagli lessicali, vorremmo capire dove Paolo Ferrara abbia visto le ananas in giro per la Capitale. Sarebbe altrettanto utile che il consigliere Ferrara spiegasse la provenienza di queste mastodontiche strutture capaci, leggiamo sempre nello stesso post, di creare posti di lavoro. Ci sarebbe da ridere - aggiunge Corbucci - se non fossimo nel mezzo di una grave crisi economica e sociale. La domanda è quanto sia costata all’amministrazione del X Municipio la splendida idea di abbattere delle strutture di legno preesistenti sulle spiagge comunali, per poi ripiegare a due anni di distanza dalla prima demolizione su questa grossa macedonia della quale si ignorano costi e soprattutto benefici”. (Com)