Commercio: Foschi-Gregori (Pd), Raggi revisioni fasce orarie per fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enzo Foschi e Augusto Gregori, rispettivamente vice segretario e responsabile Industria commercio artigianato e turismo del Partito democratico del Lazio, chiedono che Virginia Raggi, sindaco di Roma, revisioni gli orari previsti per gli esercizi commerciali nella fase 2. "La revisione dell'ordinanza della sindaca sugli orari degli esercizi commerciali - spiegano in una nota -, prevedendo l'estensione delle aperture dei negozi all'intera giornata della domenica proposta dal gruppo Pd in Campodoglio, va incontro alle esigenze della città e di quel tessuto produttivo che valorizza i nostri quartieri e che ha bisogno di ripartire. La ripresa economica - concludono - va sostenuta con atti concreti e l'ordinanza della sindaca non raggiunge nessuna delle esigenze di cittadini e commercianti, e quindi va modificata nell'immediato". (Com)