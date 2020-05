Usa: coronavirus, Twitter lancia etichette anti-fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter oggi ha annunciato che aggiungerà etichette e messaggi di avviso su alcuni tweet con informazioni controverse o fuorvianti sul coronavirus, nell'ambito di un nuovo approccio alla disinformazione che presto si estenderà ad altri argomenti. Lo riporta il sito "The Verge" Le nuove etichette di Twitter forniranno collegamenti a ulteriori informazioni nei casi in cui il rischio di danni causati dal tweet non è abbastanza grave da essere rimosso, ma le persone potrebbero essere confuse o fuorviate, ha scritto Twitter in un post sul suo blog. Queste etichette varranno per qualsiasi utente, e saranno applicate anche retroattivamente, ossia per tweet scritti prima di questo annuncio. Le etichette di Twitter si collegheranno a una pagina curata da Twitter o a una fonte attendibile esterna contenente informazioni aggiuntive sull'argomento Covid-19.(Nys)