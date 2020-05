Usa: Trump non vuole riaprire i negoziati commerciali con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non essere favorevole alla riapertura dei negoziati con la Cina sulla "fase uno" di un accordo commerciale, che i due paesi hanno concordato all'inizio dell'anno. Lo riporta la stampa internazionale. "No, per niente, nemmeno un po'", ha detto Trump in un briefing con la stampa stampa sulla pandemia di coronavirus, quando gli è stato chiesto se avrebbe considerato l'idea di rielaborare la "fase uno", come riferito da alcuni consiglieri cinesi. "Non sono interessato. Abbiamo firmato un accordo. Ho sentito anche questo: vorrebbero riaprire i negoziati commerciali per renderlo un affare migliore per loro". (Nys)