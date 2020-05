Usa: Trump potrebbe rendere obbligatori i test per Covid-19 nelle case di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che potrebbe obbligare tutte le case di riposo a condurre test di coronavirus sui loro residenti. Lo riporta l'emittente "Cnn". “Lo prenderei sicuramente in considerazione", ha detto al giornalista che ha chiesto perché non fosse già un requisito. Oggi in una videochiama con membri della task force anti-coronavirus della Casa Bianca e i governatori del Paese, sia il vicepresidente Mike Pence che la dottoressa Deborah Birx hanno affrontato la questione. "Crediamo davvero che tutto il milione di residenti nelle case di riposo dovrebbe essere testato entro le prossime due settimane, così come lo staff", ha detto Birx. Secondo il "New York Times", sono deceduti a causa del Covid-19, la malattia polmonare causata dal coronavirus, almeno 28.100 residenti e membri dello staff delle case di riposo in tutti gli Stati Uniti, circa un terzo del totale di tutti i decessi nel Paese. (Nys)