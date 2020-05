Usa: Trump, Pence è di nuovo negativo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, è nuovamente risultato negativo al test per coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump alla conferenza stampa di oggi. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Il vicepresidente è stato testato ieri, è stato testato oggi ed è negativo. È in ottima forma e penso che andrà bene", ha detto Trump. Sia Trump che Pence in questi giorni vengono testati quotidianamente per il coronavirus. Pence era alla Casa Bianca oggi ma non alla conferenza stampa di Trump. Pence ha deciso di auto-isolarsi dalla Casa Bianca, dopo che la sua portavoce, Katie Miller, è risultata positiva al coronavirus lo scorso venerdì, 8 maggio. (Nys)