Fase 2: governo a Regioni, dal 18 maggio possibili riaperture ristoranti, bar e parrucchieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del governo alle aperture anticipate dal 18 maggio di bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri in base alle esigenze territoriali. E' quanto emerso dalla riunione tra il governo e le Regioni, alla quale hanno partecipato il premier Giuseppe Conte e i ministri delle Regioni e della Salute Francesco Boccia e Roberto Speranza. "Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni - ha scritto su Twitter il governatore della Liguria Giovanni Toti -. Dal 18 maggio potremo aprire le attività in base alle esigenze territoriali. Le proposte del governo verranno integrate con quelle degli enti locali. E faremo monitoraggio. Avanti con buon senso". Entro la fine della settimana, dovrebbero arrivare le linee guida per consentire le riaperture nella massima sicurezza. Tuttavia, il governo avrà la possibilità di intervenire per bloccarle nel caso in cui la curva dei contagi dovesse risalire.(Rin)