Decreto Rilancio: bozza, stop tassa suolo pubblico per bar e ristoranti

- Una ulteriore bozza del decreto Rilancio, in fase di lavorazione, che reca la data odierna, prevede che "anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Fino al 31 ottobre 2020", si legge nel testo, "le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, per via telematica", in deroga a quanto fissato ora dalla legge. "Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19", continua il documento, "e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata autorizzazioni" previste dalla legge. (Rin)