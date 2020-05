Ok del governo alle Regioni, dal 18 maggio possibili riaperture per ristoranti, bar e parrucchieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del governo alle aperture anticipate dal 18 maggio di bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri in base alle esigenze territoriali. E' quanto emerso dalla riunione in corso tra il governo e le Regioni, alla quale partecipano il premier Giuseppe Conte e i ministri delle Regioni e della Salute Francesco Boccia e Roberto Speranza. "Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni - ha scritto su Twitter il governatore della Liguria Giovanni Toti -. Dal 18 maggio potremo aprire le attività in base alle esigenze territoriali. Le proposte del governo verranno integrate con quelle degli enti locali. E faremo monitoraggio. Avanti con buon senso". Entro la fine della settimana, dovrebbero arrivare le linee guida per consentire le riaperture nella massima sicurezza. (Rin)