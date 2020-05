Fase: Confcommercio Roma, chiesto a Raggi di prorogare orario domenica oltre le 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di Confcommercio Roma, Pietro Farina, spiega che oggi in Campidoglio, nel corso del tavolo di concertazione con l'amministrazione capitolina in vista della fase 2 "abbiamo proposto alla sindaca e all’assessore allo Sviluppo economico Carlo Cafarotti, ottenendo anche un’apertura da parte dei sindacati, di prorogare la domenica oltre le 15 l’orario degli esercizi commerciali no food, quindi abbigliamento e somministrazione. È stata inoltre ribadita la necessità di lasciare aperta la ztl del centro storico". (Com)