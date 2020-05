Municipio Roma X: Corbucci (Pd), consigliere M5s confonde strutture storiche con nuovi chioschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- OSTIA, CORBUCCI (PD): “SU LEGALITÀ’ M5S ORMAI ALLA FRUTTA”Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma commenta l'annuncio fatto dal consigliere M5s del Campidoglio, Paolo Ferrara, sull'uscita di un bando per l'assegnazione di 7 posteggi destinati ai chioschi a Ostia. “Che sulla legalità il Movimento 5 stelle nella Capitale fosse ormai alla frutta era chiaro - dichiara Corbucci in una nota -. Che riuscisse a confermarcelo nella maniera più grottesca possibile non era invece impresa facile. Protagonista dell’ennesima boutade grillina, nemmeno a dirlo, è stato il consigliere comunale Paolo Ferrara, ormai presidente ombra del X municipio, che sulla propria pagina social ha annunciato la pubblicazione del bando per l’assegnazione di sette chioschi a forma di ananas dal 29 giugno a fine ottobre, dislocati davanti le spiagge di Ostia sia a ponente che a levante". Il riferimento è a una fotografia pubblicata da Ferrara in allegato al post su Facebook. (segue) (Com)