Azzolina annuncia 16 mila posti in più tramite concorsi, per Ascani "una buona notizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In arrivo maggiori risorse per la scuola: nel decreto Rilancio quasi 1 miliardo e mezzo per ripartire". E' quanto annuncia su Twitter il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, la quale ha poi ha ricordato che è in arrivo anche "una buona notizia per i docenti precari: 16 mila posti in più per le assunzioni attraverso i concorsi". Il viceministro dell'Istruzione Anna Ascani esprime soddisfazione per i "sedicimila posti in più per la stabilizzazione dei docenti" nella scuola. "Grazie alla collaborazione con il ministro Gualtieri - ha scritto si Twitter - siamo riusciti a ottenere un ampliamento delle stabilizzazioni, rispetto ai posti previsti, per portarli ad un totale di circa 78 mila. Una buona notizia per il mondo della scuola, della quale siamo molto soddisfatti". (Rin)