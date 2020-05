Coronavirus: Arcuri, stop a bugie e strumentalizzazioni su mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le farmacie non hanno le mascherine purché le loro due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere". Lo ha chiarito il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, dopo le polemiche sulla distribuzione delle mascherine chirurgiche a prezzo fisso che ad oggi risultano introvabili, secondo l'associazione dei farmacisti. "Il prezzo massimo - ha ricordato Arcuri - è stato fissato nell’esclusivo interesse dei cittadini, anche per evitare che chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del commissario, fino a qualche settimana le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini". In questo contesto "l’unica 'colpa' del commissario è quella di non aver voluto 'sanare' mascherine prive di autorizzazioni che gli attori della distribuzione avrebbero voluto mettere in commercio con la copertura della struttura commissariale". (segue) (Rin)