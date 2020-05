Usa: Mnuchin, possiamo spendere 3 mila miliardi di dollari grazie a tassi d'interesse bassi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tesoro la scorsa settimana ha annunciato un piano da record per prendere in prestito 3 mila miliardi di dollari nel secondo trimestre 2020 per alleviare i danni economici del coronavirus, e coprire un massiccio calo del gettito fiscale. Il Tesoro ha inoltre lanciato un nuovo prestito ventennale per estendere le scadenze. Secondo Mnuchin il presidente statunitense Donald Trump “è determinato, faremo tutto ciò che è necessario” per risollevare l’economia. I numeri del mercato del lavoro, ha detto, “miglioreranno” in estate, con la riapertura dell’economia. Il tasso di disoccupazione reale però potrebbe aver già toccato il 25 per cento, come ammesso ieri dallo stesso Mnuchin. Il tasso di disoccupazione ufficiale intanto è salito dal 4,4 per cento di marzo al 14,7 per cento ad aprile, ai massimi dalla Seconda guerra mondiale. (Nys)