Usa: Trump telefona al premier iracheno, sì ad aiuti economici per crisi petrolio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto in una telefonata con il primo ministro iracheno che il suo Paese ha l'intenzione di fornire all'Iraq aiuti economici durante le avversità causate dal crollo dei prezzi del greggio. Lo riporta il sito "Toronto Star". Mustafa al-Kadhimi, nominato premier la settimana scorsa dopo cinque mesi di stallo politico, ha ricevuto una telefonata da Trump come anticipazione di un incontro del mese prossimo che, secondo il "Toronto Star", dovrebbe ridefinire le relazioni future tra Baghdad e Washington. Trump si è congratulato con al-Kadhimi per il suo incarico e ha sottolineato il desiderio degli Stati Untii di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi e provvedere "all'assistenza economica necessaria per sostenere l'economia irachena".(Nys)