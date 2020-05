Coronavirus: Usa, Trump stanzia 11 miliardi di dollari per tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato oggi di aver approvato una spesa da undici miliardi di dollari per finanziare i test per coronavirus negli "Stati, territori e tribù" del Paese. In conferenza stampa Trump aveva dichiarato un importo di un miliardo di dollari, ma successivamente il vice segretario per la Salute, Brett Giroir, ha chiarito che l'importo sarà di undici volte tanto. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Ho detto fin dall'inizio che il governo federale avrebbe sostenuto gli Stati e li avrebbe aiutati a sviluppare le loro capacità di effettuare test, e questo è esattamente quello che è successo", ha detto il presidente. Trump ha definito il finanziamento un "investimento importante". (segue) (Nys)