Coronavirus: Usa, Trump stanzia 11 miliardi di dollari per tamponi (2)

- Il presidente Trump ha poi annunciato diversi sforzi da parte del governo federale per aiutare gli Stati ad aumentare la capacità di test. "La mia amministrazione ha localizzato 5 mila macchine in 700 laboratori in tutti i 50 Stati e i governatori hanno imparato a massimizzare queste risorse per i test. Il governo federale sta inoltre sostenendo gli Stati con attrezzature vitali, approvazioni rapide di nuovi test e addestramento individuale dalla squadra qui alla Casa Bianca su come aumentare la capacità, e aumentarla molto rapidamente", ha detto Trump. (segue) (Nys)