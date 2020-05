Coronavirus: Farnesina, oltre 79 mila connazionali rientrati in Italia da inizio emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’emergenza del coronavirus sono rientrati in Italia con l’assistenza del ministero degli Esteri oltre 79 mila connazionali da 117 Paesi, grazie a più di 700 operazioni aeree, marittime e terrestri. Lo rende noto la Farnesina in una nota. Solo nella scorsa settimana, si legge, sono state rimpatriate 3.225 persone da Regno Unito, Spagna, Belgio, Slovacchia, Grecia, Turchia, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Bangladesh, Messico, Bolivia, Repubblica Dominicana, Isole Fiji e Salomone, Indonesia, Sudan, Repubblica Centrafricana, Zanzibar; solo nella giornata odierna rientrano oltre 350 Italiani da Colombia, Egitto, Costa Rica e Honduras. Si tratta, prosegue la nota, "di uno sforzo che prosegue ormai da oltre due mesi, secondo una strategia in evoluzione mirata a offrire una risposta sempre adeguata alla mutevole situazione globale".(Com)