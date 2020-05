Coronavirus: le tappe della sperimentazione con plasma iperimmune per cura pazienti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza stampa convocata nell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia Carlo Nicora, direttore generale del Policlinico San Matteo di Pavia ha illustrato il progetto di studio pilota iniziato 17 marzo e concluso l'8 maggio, intitolato 'Plasma da donatori guariti come terapia per pazienti critici'. Il titolo scientifico completo è "Plasma da donatori dalla malattia da nuovo Coronavirus 2019 (Covid-19) come terapia per i pazienti critici affetti da Covid-19". "Il plasma donato da soggetti convalescenti/guariti - ha spiegato - è stato già utilizzato per la terapia di varie malattie infettive e, anche se la dimostrazione della sua efficacia e sicurezza richiede ulteriori studi, vari ricercatori hanno segnalato un effetto positivo in termini di riduzione della carica virale, della risposta infiammatoria alle citochine e della mortalità". Quanto sperimentato rientrerà in una pubblicazione scientifica che uscirà nei prossimi giorni. Questa strategia è stata utilizzata fin dall'inizio del secolo scorso ma ha ricevuto un crescente interesse nella terapia della MERS (Middle East Respiratory Syndrome da coronavirus), nella influenza aviaria (H1N1 e H5N1), nella SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) e nella infezione da Ebola. "L'idea di effettuare questo studio - ha ricordato Nicora - è nata nella prima decade di marzo, tra la seconda e la terza settimana in cui il Covid 19 era presente in Lombardia". 'Nella prima decade di marzo - ha chiarito Nicora - quando è stato scritto il protocollo di studio, il Ministero della Salute Italiano il giorno 9 segnalava 8.514 persone positive, di cui il 59,2% ricoverati con sintomi, il 10,3% ricoverati in terapia intensiva; il 30,5% in isolamento domiciliare, il 9,9% guariti'. I ricercatori hanno pensato quindi di studiare l'effetto della immunizzazione passiva somministrando anticorpi specifici contro il Coronavirus contenuti nel plasma ottenuto dai soggetti guariti. (segue) (Com)