Coronavirus: Torino, Consiglio comunale chiede rimborsi per abbonamenti non utilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati approvati oggi, durante la seduta del Consiglio comunale di Torino, due documenti che chiedono alla giunta di Palazzo Civico di adoperarsi con GTT, Regione Piemonte, Agenzia Metropolitana per la Mobilità e gestori dei servizi di trasporto pubblico, per individuare forme di rimborso degli abbonamenti, in relazione al periodo di mancato utilizzo dovuto alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria Covid-19. In particolare, si chiede di verificare la possibilità di prolungare la validità degli abbonamenti o di riconoscere un credito sull'acquisto di quelli successivi. Entrambi i documenti sono stati approvati all'unanimità dei votanti. Un primo provvedimento (presentato dai consiglieri Magliano, Curatella, Tresso, Scanderebech e Petrarulo) è stato approvato con alcuni emendamenti a firma del consigliere Malanca, ricevendo 31 voti. Una seconda mozione, presentata dalla consigliera Scanderebech, ha ricevuto 30 voti. (Rpi)