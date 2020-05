Usa: la proposta sul maxi-piano di aiuti dei Democratici arriverà non prima di venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici Usa hanno dichiarato che il voto sulla loro prossima proposta per un maxi-piano di aiuti economici arriverà non prima di venerdì, poiché i leader del partito stanno lavorando agli ultimi dettagli del disegno di legge. Lo riporta oggi il "Wall Street Journal". Il pilastro centrale della proposta del Partito democratico alla camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è di circa 750 miliardi di dollari che gli Stati e i governi locali potranno utilizzare per i costi legati al coronavirus e la perdita di entrate fiscali. L'amministrazione di Donald Trump e i repubblicani del Senato si sono opposti a finanziamenti a tempo indeterminato, preoccupati che i fondi possano essere utilizzati per sostenere pensioni e problemi che esistevano molto prima della pandemia. I democratici sostengono inoltre un ulteriore aiuto diretto alle famiglie, oltre a maggiori indennità di disoccupazione. "Dobbiamo mettere più soldi nelle tasche del popolo americano", ha scritto la portavoce Nancy Pelosi in una lettera ai democratici alla Camera ieri notte. "I pagamenti diretti, l'assicurazione contro la disoccupazione, l'aiuto per l'affitto e l'ipoteca e l'assistenza per i prestiti agli studenti sono essenziali per alleviare la paura che molte famiglie affrontano". La Camera è rimasta parzialmente chiusa per settimane, per evitare l'esposizione dei deputati al virus. Ma secondo il “Wsj” i legislatori sono diventati ansiosi di tornare al lavoro e i repubblicani della Camera hanno invitato Pelosi a proporre un piano per riaprire il Congresso in sicurezza. (Nys)