Usa: dirigente Fed, le banche possono e devono fare di più per la crisi

- Le banche statunitensi sono "ben posizionate" per sostenere le famiglie e le imprese durante la crisi del coronavirus. A dirlo oggi è Randal Quarles, un importante dirigente della Federal Reserve, banchiere centrale degli Stati Uniti, spiegando che le banche possono prestare soldi a società meritevoli di credito, elaborare transazioni e aiutando, come canali per il sostegno economico del governo degli Stati Uniti, a stabilizzare i mercati finanziari. Lo riporta il "Wall Street Journal". Secondo Quarles, che ha parlato al Comitato bancario del Senato, le banche dovrebbero ancora di più di quello che stanno facendo, e la loro salute dipenderà dalla salute dell'economia nel suo complesso, che a sua volta dipende dalla risposta della sanità pubblica alla la pandemia. Potrebbe essere necessario che la Fed faccia di più prima che la crisi finisca, ha aggiunto. "Possiamo solo impegnarci a fare ciò che questo momento richiede". (Nys)