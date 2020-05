Coronavirus: Arcuri, stop a bugie e strumentalizzazioni su mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, "non è vero che i farmacisti ci avrebbero rimesso o ci starebbero rimettendo perché ai distributori è stato garantito un rimborso per le mascherine acquistate prima della definizione del prezzo a 0,50 centesimi, più Iva. L’unica evidente verità - prosegue Arcuri - è che non essendo in grado di approvvigionarsi delle mascherine, provano a scaricare sul commissario, o peggio sul prezzo, le loro responsabilità. Le uniche mascherine che hanno messo in vendita, per 3 milioni, sono state fornite loro dal commissario". Fra l'altro, rimarca, "sempre più negozi della grande distribuzione vendono le mascherine a 0,50 centesimi, più Iva" ed il commissario "si è impegnato nell’accordo sottoscritto 'ad integrare le forniture di farmacie e parafarmacie, per quanto possibile nell’ambito del complessivo processo di distribuzione'. Integrare non vuol dire essere il solo fornitore delle farmacie". Infine il commissario, viene ricordato, "può dilazionare il termine di validità dell’accordo, purché i farmacisti trovino le mascherine e le vendano a 0,50 centesimi più Iva, avendo il ristoro garantito". (Rin)