Silvia Romano: leghista Morelli fa post contro volontaria, polemiche in Consiglio comunale di Milano

- Il deputato della Lega e capogruppo al Consiglio comunale di Milano, Alessandro Morelli, questo pomeriggio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook due foto a confronto di Silvia Romano: nella prima la volontaria indossa un abito da sera aderente e corto e dei tacchi alti, nella seconda è velata, all'arrivo in Italia dopo la liberazione. "Liberata?", scrive Morelli a corredo delle immagini. Un post definito "gravissimo" dalla capogruppo di Milano Progressista Anita Pirovano, che intervenendo nella seduta del Consiglio comunale ha chiesto "di trovare una formula o un dispositivo corale per censurare a nome di tutta l'Aula e di tutta la città affermazioni così gravi e offensive, che offendono non solo la nostra concittadina Silvia, ma proprio il valore della libertà e della democrazia". Anche il capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis, ha censurato Morelli. "Mi viene in mente una sola parola: ripugnante", ha scritto l'esponente dem su Facebook, condividendo l'immagine del post del leghista. "Mi rifiuto di condividere il flyer del capogruppo della Lega Morelli, ma non posso nascondere l'indignazione e l'imbarazzo dell'essere in un'aula (virtuale) consiliare con lui questo pomeriggio, che è anche e soprattutto quello del rientro di Silvia Romano a Milano dopo 535 giorni di rapimento", ha scritto sui social Pirovano. (Rem)