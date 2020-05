Municipio Roma X: Ferrara (M5s), uscito bando per 7 sette posteggi chiosci a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del M5s, Paolo Ferrara, in un post su Facebook riferisce che "è uscito il bando per l'assegnazione di sette posteggi dal 29 giugno a fine ottobre per dei chioschi che saranno dislocati davanti alle spiagge di Ostia sia a ponente che a levante". Ferrara spiega che dovranno essere "attività identificabili a quelle storiche di Roma. In un momento così difficile per tutti - aggiunge -, creare dei posti di lavoro è molto importante specialmente se lo si fa offrendo un servizio ai cittadini. Potranno vendere frutta fresca, bevande, gelati e prepararci favolosi aperitivi che si potranno gustare davanti al mare". (Rer)