- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a RomaCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina. Il consiglio comunale si riunisce in video conferenza ed è trasmesso in streaming sul portale di Roma Capitale (ore 14-19)VARIE- Presidio delle famiglie a rischio sgombero dalla struttura dal centro della Croce rossa, organizzato dall'Unione inquilini di Roma, e presidio del Movimento per il diritto all'abitare sula ricezione dei buoni spesa.Dipartimento Politiche sociali di Roma in viale Manzoni (dalle ore 9)- Assemblea dei lavoratori di Roma Multiservizi dell'appalto per la raccolta rifiuti alle Utenze non domestiche.Piazza del Campidoglio a Roma (ore 14)- Confronto su "Il porto di Civitavecchia nodo centrale e strategico per lo sviluppo del territorio" organizzato dal forum mobilità Pd del Lazio. Intervengono Rocco Lamparelli del forum mobilità del Pd, il segretario Bruno Astorre e il presidente Andrea Alemanni, Stefano Giannini del circolo Pd di Civitavecchia. Tra gli ospiti il sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta, Mauro Alessandri, assessore regionale mobilità e infrastrutture, Eugenio Patane’, presidente commissione Mobilità Regione Lazio. Saranno presenti per le organizzazioni sindacali del lazio settore trasporti, Marino Masucci segretario generale Fit-Cisl Lazio, Alessandro Borgione segretario generale Filt-cgil Roma nord, Gennaro Gallo responsabile Uiltrasporti Civitavecchia. L'iniziativa verrà trasmessa in diretta Facebook (ore 17)- Webinar multidisciplinare di Università Cattolica e Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs su “La responsabilità medica e delle strutture sanitarie al tempo del Covid-19”. I lavori saranno aperti dal saluto di Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e Cesare Placanica, Presidente della Camera Penale di Roma. Diretta streaming dal sito internet del Campus di Roma dell’Ateneo (ore 14) (Rer)