Tunisia: Ennahda, siamo a favore di un governo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito politico tunisino Ennahda si è detto a favore di un governo di unità nazionale in grado di affrontare le ripercussioni della pandemia da Covid-19. Lo ha annunciato oggi Khalil Baroumi, membro dell'ufficio politico del movimento, in una dichiarazione lunedì all'agenzia “Tap”. Per Baroumi, un governo di unità nazionale è una prospettiva appoggiata da Ennahda sin dall'inizio delle consultazioni sulla formazione del governo. Oggi questa opzione, che non ha ricevuto abbastanza sostegno per essere realizzata, rappresenta, secondo Baroumi, “un imperativo di fronte alla situazione sanitaria nel paese e alle conseguenze economiche e sociali che impongono l'orientamento verso una squadra allargata”. Il membro dell’Ufficio politico del movimento politico ha che il presidente del movimento Rached Ghannouchi ha sollevato in diverse occasioni questa domanda con il premier Elyès Fakhfakh. “Questa scelta è essenziale oggi per consentire al governo di beneficiare di un sostegno più ampio e di ridurre il numero dei suoi oppositori”, ha dichiarato.(Tut)